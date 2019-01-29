Йоханнес Бё выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в смешанной эстафете и мужской эстафетной гонке норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что примет участие в предстоящих североамериканских этапах Кубка мира.

«Если бы у меня не было „жёлтой майки“, то я бы точно не поехал в Северную Америку. Но сейчас у меня нет выбора. Принять решение было легко.

Я много думал об этом. Знаю, что чувствую себя лучше, если провожу немного стартов перед крупнейшими соревнованиями. Однако если я не поеду на следующие этапы Кубка мира, то пауза перед чемпионатом мира будет слишком большой. Речь идёт о полутора месяцах. Даже с учётом национальных соревнований и чемпионата Европы стартов всё равно недостаточно. А мне важно принимать участие в соревнованиях», — приводит слова Бё Nordic Magazine.

Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

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