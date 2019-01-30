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Сборная России по водному поло разгромила команду Мальты

Сборная России по водному поло разгромила команду Мальты
Другие / Водные виды спорта

Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Мальты в матче квалификационного раунда Мировой лиги.

Встреча четвёртого круга группы A завершилась со разгромным счётом 23:4. Помимо России и Мальты в группе А выступают сборные Венгрии и Германии. В параллельном матче венгры в серии пенальти оказались сильнее немцев, что позволило им возглавить квартет. В Мировую лигу выходит лишь лучшая команда группы.

19 февраля сборная России сыграет с командой Венгрии.

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