Пихлер: жив ли Родченков? Когда в деле ЦРУ или ФСБ, может быть всё что угодно

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер сообщил, что за время работы в России не сталкивался с аномальными показателями у подопечных. Ранее немецкий специалист передал в Международный союз биатлонистов данные, указывающие на ложные свидетельства информатора ВАДА Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте.

«Могу сказать: за всё время моей работы в России у меня ни разу не возникло повода задуматься, что мы что-то делаем не так. Каждый божий день я лично проверял и анализировал огромное количество информации, включая биохимические показатели крови. Если бы заметил что-либо странное или аномальное, то первым бы забил тревогу. Поэтому всегда повторял и буду повторять: все мои спортсмены были абсолютно чисты. Я в это верю.

Понятно, что я не профессионал в том, что касается всех этих расследований, но есть логика, о чём я тоже много раз говорил. Какие махинации могли быть, когда моя команда проводила почти все тренировочные сборы в Европе? Какие махинации могли быть у Ольги Зайцевой, которая даже в Россию между сборами не возвращалась – жила с мужем в Бельгии? Нас и проверяли-то исключительно западные лаборатории. И Родченков будет утверждать, что Зайцева только на допинге и бегала? Кто здесь нечестно играет? IBU? ВАДА? Лаборатории, которые ни разу не нашли ничего подозрительного? Или всё-таки Родченков врёт?» — цитирует Пихлера «РИА Новости».

Пихлер также ответил на вопрос, считает ли он, что Родченков до сих пор жив.

«Думаю, что всё это – большая игра с очень большими ставками. Мне не очень близки темы ЦРУ или ФСБ, но когда игроками на том или ином поле являются эти организации, можно предположить что угодно», — сказал Пихлер.

Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год.