Девушка Логинова выступит на этапах Кубка мира по биатлону в Канаде и США

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону внёс изменение в состав команды на предстоящие североамериканские этапы Кубка мира, сообщает Biathlon.com.ua. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля.

В заявку женской команды на оба этапа была добавлена Мария Кручова, которая является девушкой российского биатлониста Александра Логинова. Ранее стало известно, что в состав женской сборной Украины вошли Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь.



У мужчин на обоих этапах в Северной Америке выступят Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк, Артём Тищенко. Артём Прима, Сергей Семёнов, а также Юлия Журавок будут стартовать только в Кэнморе, после чего отправятся в Отепя (Эстония), где будут готовиться к чемпионату Европы.