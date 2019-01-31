Маматов: если бы Шипулин был средним биатлонистом, то так бы не блистал

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов прокомментировал слова тренера сборной России Артёма Истомина о том, что олимпийский чемпион Антон Шипулин «по всем показателям в команде был середнячком», а Александр Логинов является уникумом.

«Если бы Шипулин был средним биатлонистом, то так бы не блистал. Может, у него была такая система подготовки, которая не позволила Антону раскрыться, как его сестре Анастасии Кузьминой. Логинова мы всегда считали достойным кандидатом в сборную России. Важно, чтобы он ни на кого не обращал внимания по ходу гонок. Если Логинов будет тянуться за Фуркадом или Бё, в их темпе подходить на огневой рубеж, – вот этого лучше избежать», — цитирует Маматова «Спорт день за днём».

В декабре Шипулин объявил о завершении карьеры.