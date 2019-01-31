Сливко: большого желания выступать на Кубке мира в этом сезоне у меня нет

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, почему она не хочет в нынешнем сезоне выступать на этапах Кубка мира.

Сливко лидирует в общем зачёте Кубка IBU.

«Большого желания и рвения выступать на Кубке мира у меня нет. Я понимаю, какие там скорости, какое соперничество. Даже в нашей команде сложно задержаться на Кубке мира, потому что там девочки непростые собрались, хорошего уровня. Они молодцы, выступают довольно-таки хорошо.



Думаю, этот год мне нужно закончить на Кубке IBU. Я иду первая в общем зачёте с небольшим отрывом. Хочется закончить этот год и получить Глобус — малый или большой. Это будет бальзам на душу, и этот сезон можно будет записать в актив», — сказала Сливко в интервью каналу «Тюменской арены» в YouTube.