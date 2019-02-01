Бельгийский велогонщик оказался в центре скандала из-за непристойного фото

36-летний бельгийский велогонщик Ильо Кейссе оказался в центре скандала на соревнованиях Мирового тура «Вуэльта Сан-Хуана». Перед стартом гонки он с партнёрами по команде посетил кафе. Официантка попросила велогонщиков сфотографироваться с ней. Девушка наклонилась вперёд, а стоявший за ней Кейссе принял позу сексуального характера.

Фото доступно в «твиттере» Clarin.

18-летняя официантка увидела непристойное действие спортсмена, когда просматривала фотографии, и обратилась в полицию, а также к организаторам гонки. Кейссе сняли с соревнований. В заявлении организаторов говорится, что «Ильо подорвал репутацию гонки и велоспорта в целом».

Кейссе принёс извинения за свой проступок.

«Я бы хотел извиниться, особенно перед этой леди. Я совершил ошибку и осознал это. Такое больше не повторится. Хочу извиниться перед всеми жителями Аргентины, всеми, кого обидел. Организаторы гонки оказались в трудном положении из-за меня, как и моя команда. Это была глупость. Как бы я хотел вернуться назад и всё исправить, но это невозможно», — цитирует Кейссе Velonews.

Извинения также принесла команда Deceuninkck-Quick Step, за которую выступает Кейссе.