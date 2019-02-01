Глава НОК Японии не покинет свой пост, несмотря на обвинения в коррупции

Глава Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда, который обвиняется в коррупции, не покинет свой пост и продолжит работу в оргкомитете Олимпиады-2020 в Токио, сообщает Reuters.

По информации следствия, выбор Токио хозяином Олимпийских игр—2020 года был результатом ряда коррупционных схем. Тайные денежные переводы с японской стороны стали результатом того, что ряд африканских представителей МОК отдали свои голоса азиатской стране. Французская полиция, занимающаяся расследованием, считает, что именно Такэда инициировал выплату взяток.

«Мистер Такэда говорит, что полностью невиновен. На данном этапе процесса мы не можем предпринять какие-либо действия, если он не признает своей вины», — сказал исполнительный директор оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто.