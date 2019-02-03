Косторная: хотелось бы попробовать тройной аксель уже в этом сезоне

Победительница финала юниорской серии Гран-при — 2018 Алёна Косторная подвела итоги первенства России среди юниоров в Перми, где она заняла второе место.

«Больше позитивных эмоций. Всё-таки смогла выполнить обе программы и чисто, и красиво. Порадовать публику, усовершенствовать свой прокат. Для начала в короткой программе не падала с дорожки, уже неплохо. Также я без запинок откатала произвольную, очень старалась, и у меня получилось. В целом довольна прокатом. Очень рада, что попала в тройку, сделала всё, что планировала. Несмотря на карантин, пришло много народу, все поддерживали, кричали. Хочу сказать большое спасибо за такой тёплый приём и поддержку.

Кому посвящаю медаль? Маме. Сегодня у неё день рождения, я хочу её поздравить, пожелать здоровья, счастья, чтобы всегда всё получалось, не было проблем ни со мной, ни с братом. Постараемся почаще её радовать. Хочу сказать большое ей спасибо за помощь. На соревнованиях, на тренировках она всегда со мной.

Тройной аксель? Безусловно, хотелось бы попробовать его уже в этом сезоне. Но пока по некоторым обстоятельствам мы то начинаем его учить, то заканчиваем. Травма, начинает всё болеть, пока отложим… И каждый раз так откладываем, это очень мешает процессу обучения прыжку», — приводит слова Косторной «Спорт Бизнес Online».