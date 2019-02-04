Назван состав женской сборной России на командный ЧМ по шахматам

Старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский объявил, что на командном чемпионате мира выступят гроссмейстеры Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Ольга Гиря. Мужской и женский турниры 2019 года пройдут в столице Казахстана Астане 4-15 марта.



«В Астане мы планируем сыграть следующим составом: Лагно, Костенюк, Горячкина, Гунина и Гиря. Мы являемся действующими чемпионами, поэтому ставим перед собой очень амбициозную цель, хотя понимаем, что команда Китая очень сильна и будет нашим основным конкурентом. Кроме того, команды Украины и Грузии будут тоже сильны, и борьба за медали предстоит очень серьезная», — приводит слова Рублевского пресс-служба РШФ.



В женском турнире сильнейшую команду мира будут выявлять сборные России, Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, США и Украины. Сборная России является действующим чемпионом мира.