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Назван состав женской сборной России на командный ЧМ по шахматам

Назван состав женской сборной России на командный ЧМ по шахматам
Другие / Шахматы

Старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский объявил, что на командном чемпионате мира выступят гроссмейстеры Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Ольга Гиря. Мужской и женский турниры 2019 года пройдут в столице Казахстана Астане 4-15 марта.

«В Астане мы планируем сыграть следующим составом: Лагно, Костенюк, Горячкина, Гунина и Гиря. Мы являемся действующими чемпионами, поэтому ставим перед собой очень амбициозную цель, хотя понимаем, что команда Китая очень сильна и будет нашим основным конкурентом. Кроме того, команды Украины и Грузии будут тоже сильны, и борьба за медали предстоит очень серьезная», — приводит слова Рублевского пресс-служба РШФ.

В женском турнире сильнейшую команду мира будут выявлять сборные России, Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, США и Украины. Сборная России является действующим чемпионом мира.

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