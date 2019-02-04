«Нью-Инглэнд» победил «Лос-Анджелес» и выиграл Супербоул 6-й раз в истории

«Нью-Ингэнд Пэтриотс» в финальном матче сезона NFL (Супербоуле) взял верх над «Лос-Анджелес Рэмс» — 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0). Встреча проходила в Атланте на арене «Мерседес-Бэнц Стэдиум».

После первой половины игры «патриоты» вели со счётом 3:0, но в третьей четверти кикер «Рэмс» Грег Сэурлей забил филд-гол с 53 ярдов. Это второй результат в истории Супербоула и первая за 15 лет реализованная попытка. Впоследствии «Нью-Инглэнд» вновь вышел вперёд благодаря тач-дауну Сони Мичела и экстра-пойнту Стивена Гостковски.

«Пэтриотс» теперь являются шестикратными чемпионами NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2019). По количеству побед они вышли на первое место, сравнявшись с «Питтсбург Стилерз». У Билла Беличика и Тома Брэди по шесть чемпионских перстней.