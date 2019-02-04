Российские биатлонисты прилетели на этап Кубка мира в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты прилетели в Кэнмор (Канада), где пройдёт седьмой этап Кубка мира, без винтовок. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду, сообщает «Тюменская арена».
Биатлонистов заверили, что их винтовки доставят в Кэнмор не позднее 7 февраля – в этот день пройдёт индивидуальная гонка у мужчин.
Расписание стартов в Кэнморе
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.