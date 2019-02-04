Российские биатлонисты прилетели на этап Кубка мира в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты прилетели в Кэнмор (Канада), где пройдёт седьмой этап Кубка мира, без винтовок. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду, сообщает «Тюменская арена».



Биатлонистов заверили, что их винтовки доставят в Кэнмор не позднее 7 февраля – в этот день пройдёт индивидуальная гонка у мужчин.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.