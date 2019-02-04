Тренер «Динамо-Синары»: во втором тайме было много потерь, будем разбираться

Главный тренер «Динамо-Синары» Николай Измайлов прокомментировал победу в матче женского чемпионата России по гандболу с «АГУ-Адыиф». Встреча завершилась со счётом 28:17 в пользу хозяев.

«За 20 дней это пятая наша игра. Тем не менее понижения нагрузки не планируем. Девочки молодые, здоровые. У них есть желание, пусть трудятся. Именно в борьбе что-то и родится у них.

Хочу сказать о команде из Майкопа. Я за ними слежу с самого начала чемпионата. У них есть прогресс в организации игры. Девочки стали более дисциплинированными. Конечно, потеря основного игрока перед игрой сегодня сказалась, как и отсутствие тренировок и не совсем равноценные замены.

По своей команде. Во втором тайме много потерь мяча. Почему так вышло — будем разбираться на тренировке», — цитирует Измайлова пресс-служба «Динамо-Синары».