«Динамо-Синара» обыграло «АГУ-Адыиф» в гандбольной Суперлиге

«Динамо-Синара» одержало победу над командой «АГУ-Адыиф» в матче женского чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счётом 28:17 в пользу хозяев.



«Динамо-Синара» одержало пятую победу в 15 матчах женской Суперлиги и занимает восьмое место в турнирной таблице. «АГУ-Адыиф» потерпел 13-е поражение в 15 играх и идёт последним.



В следующем туре «Динамо-Синара» 13 февраля примет на своей площадке «Ставрополье», а «АГУ-Адыиф» 6 февраля сыграет на выезде с «Астраханочкой».



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Динамо-Синара» (Волгоград) — «АГУ-Адыиф» («Майкоп) — 28:17 (15:5)



Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».