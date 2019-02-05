Сноубордист Логинов — о победе на чемпионате мира: условия были очень сложными

Российский сноубордист Дмитрий Логинов поделился впечатлениями от завоевания золотой медали в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США). В финальном заезде 19-летний спортсмен обошёл словенца Тима Мастнака, упавшего на старте.

«Сегодня были очень сложные условия, но всё было организовано здорово. Работники на трассе проделали отличную работу», — приводит слова Логинова официальный сайт соревнований.

Бронзовым призёром чемпионата мира стал представитель Германии Штефан Баумайстер.

В текущем сезоне Кубка мира лучшим результатом Логинова было шестое место в Рогле (Словения) в параллельном гигантском слаломе.



13-й чемпионат мира по сноуборду завершится в Парк-Сити 10 февраля.