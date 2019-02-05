Драчёв — о накладке с отправкой винтовок: это однозначно вина организаторов

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что винтовки членов сборной России отправлены в Кэнмор, где 7 февраля стартует седьмой этап Кубка мира.



«Утром винтовки вместе с сопровождающим улетели в Канаду. Вечером они уже должны быть в распоряжении команды.

Для профессионалов в том, чтобы провести день-два без оружия, ничего страшного нет. Даже наоборот, иногда нужно сделать небольшой перерыв, чтобы вновь ощутить чувство голода. Порой в тренировочном процессе от стрельбы отдыхают и неделю. Организм потом начинает работать более качественно, свежее ощущения.



По чьей вине произошла накладка с оружием? Однозначно организаторов этапа. Нам в последний день, за несколько часов до вылета, сообщили, что американцы не сделали разрешения на ввоз оружия. А билеты мы специально закольцовывали через Лос-Анджелес, чтобы прилетать и улетать из одного места", — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).