Золото Д. Логинова — первое в истории России в параллельном слаломе на ЧМ

Российский сноубордист Дмитрий Логинов, одержавший победу в параллельном слаломе на чемпионате мира — 2019 в Парк-Сити (США), принёс России первое в истории золото в данной дисциплине на мировых первенствах. Напомним, что в финале 19-летнему спортсмену из Красноярска удалось опередить представителя Италии Роланда Фишналлера.

Днём ранее Логинов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на турнире в США. До успешного выступления Дмитрия у России было всего четыре золотые медали на чемпионатах мира за всю историю.

Логинов — двукратный чемпион мира 2019 года, трёхкратный чемпион мира среди юниоров, участник Олимпийских игр 2018 года.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля.