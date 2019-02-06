Видеообзор исторической победы Д. Логинова в параллельном слаломе на ЧМ

Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США).

В финале 19-летний Логинов опередил итальянца Роланда Фишналлера. В заезде за третье место россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.

Видео также доступно на «Чемпионате».

Днём ранее Логинов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на турнире в США. До успешного выступления Дмитрия у России было всего четыре золотые медали на чемпионатах мира за всю историю.

Логинов — двукратный чемпион мира 2019 года, трёхкратный чемпион мира среди юниоров, участник Олимпийских игр 2018 года.