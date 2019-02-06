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Пидгрушная: хватит нас гнобить! Я всегда борюсь до конца

Пидгрушная: хватит нас гнобить! Я всегда борюсь до конца
Другие / Биатлон

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная резко ответила на критику одного из болельщиков на своей странице в «Фейсбуке». Один из пользователей под фотографией со спортсменкой написал, что никто из соперниц уже давно не оглядывается на Елену, так как все забыли, когда она финишировала в гонках.

«А вы знаете, что чувствует спортсмен, который отпахал на все сто процентов подготовительный сезон, отдавался по максимуму на тренировках, а потом организм даёт сбой и он не может финишировать?

Не из-за своей прихоти или нежелания, а потому что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные). Я умею терпеть, всегда борюсь до конца…

Но… Я человек, и мой организм иногда тоже даёт сбой. Я бы всё отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами. Для этого я тренировалась и готовилась. Но не всё зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас гнобить!» — написала Пидгрушная.

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