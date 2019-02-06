Комитет IAAF по спортивной ходьбе рекомендовал сократить дистанции

Комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по спортивной ходьбе рекомендовал сократить дистанции на всех крупных соревнованиях, начиная с чемпионата мира по легкой атлетике 2023 года, сообщает пресс-служба организации.

Планируется, что дистанции будут сокращены с 20 км и 50 км до 10 км и 30 км соответственно. Помимо этого, комитет призвал к равному количеству соревнований среди мужчин и женщин, которое должно быть достигнуто на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Кроме того, рекомендовано ввести в соревнования специальные стельки с электронными чипами (RWECS), которые позволят судьям контролировать контакт спортсменов с землей. Технологию планируется внедрить к 2021 году.

Отмечается, что для адаптации спортсменов к изменениям им будет предложен трёхлетний переходный период, во время которого атлеты смогут подготовиться к соревнованиям на новых дистанциях. Рекомендации комитета IAAF будут рассмотрены на следующем заседании совета IAAF, которое состоится 10–11 марта. Если предложенные рекомендации будут утверждены, то изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.