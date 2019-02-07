Д. Васильев: этапы Кубка мира по биатлону в Канаде и США вообще не нужны

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Александра Логинова выступить на североамериканских этапах Кубка мира и выразил уверенность в том, что старты в Канаде и США вообще проводить не стоит.

«Тренер Касперович находится очень далеко от Логинова и не знает, как тот готов. Они, может, и созваниваются, но Касперович не принимает никаких решений. Это абсолютно точно.

Мне кажется, что с Логиновым всё понятно. Он хорошо идёт в Кубке мира. Есть возможность быть вторым. Это серьёзный результат. Конечно, надо готовиться к чемпионату мира, но закончить сезон на втором месте в общем зачёте Кубка мира – это тоже очень почётно. А в отношении других российских биатлонистов – я считаю, что этапы Кубка мира в Канаде и Америке вообще не нужны. Они всех биатлонистов выбивают из колеи. Не только российских.

Кэнмор — это деревня. Смотреть там абсолютно нечего. Ужасная дорога выматывает. Не понимаю, зачем туда ехать. Тем более ни в Америке, ни в Канаде биатлон вообще никак не популярен.

В Тюмень, где трибуны ломятся от зрителей, они все отказываются ехать. Устраивают какие-то бойкоты. А во всякие дыры, деревни, за тридевять земель всех призывают приезжать. Это же глупость!" — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Сегодня, 7 февраля, соревнования в Кэнморе откроются мужской индивидуальной гонкой.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными