Й. Бё: мне в Кэнморе нравится. Только температуру бы градусов на 10 выше

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил условия, в которых пройдёт седьмой этап Кубка мира в Кэнморе (Канада). Сегодня, 7 февраля, он примет участие в индивидуальной гонке.

«Нужно подрубить деревья, чтобы больше солнца на трассу попадало. А вообще да, тут очень холодно. Но вообще мне нравится тут, только ещё бы на 10 градусов повыше была температура, то было бы вообще хорошо. По трассе согреет только хорошая гонка, больше ничего не поможет», — приводит слова Бё-младшего сайт «Матч ТВ».

Накануне Йоханнес признался, что из-за сильных морозов намерен выступить в Кэнморе с грелками на запястьях.

Йоханнес Бё является олимпийским чемпионом 2018 года, трёхкратным чемпионом мира.

Йоханнес Бё выступит на этапе Кубка мира в Кэнморе с грелками на запястьях