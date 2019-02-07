Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Трагически погибла врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова

Трагически погибла врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова
Другие / Прочие виды спорта

5 февраля на 36-м году жизни трагически погибла врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова.

«Более трёх лет Евгения Иванова работала с российскими стрелками и за это время стала неотъемлемой частью коллектива. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта. Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов.

Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — сообщается на сайте Стрелкового союза России.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент