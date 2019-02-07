5 февраля на 36-м году жизни трагически погибла врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова.



«Более трёх лет Евгения Иванова работала с российскими стрелками и за это время стала неотъемлемой частью коллектива. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.



За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта. Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов.



Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — сообщается на сайте Стрелкового союза России.