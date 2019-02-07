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Логинов: гонкой больше доволен, чем недоволен

Логинов: гонкой больше доволен, чем недоволен
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе. Логинов занял третье место, победил норвежец Йоханнес Бё.

«Был приличный перерыв, поэтому первая гонка была непредсказуемая по результатам. Надо было почувствовать форму. Наверное, больше доволен, чем недоволен. Тем более в такой мороз, когда организм тяжело справляется со скоростями.

Медленная стрельба лёжа связана с погодой, плюс высота 1500 метров тоже сказывается. Надо было немного привыкнуть к стрельбищу. Сегодня на стрельбе был всего лишь 14-й рубеж, винтовки приехали только позавчера вечером. Поэтому, конечно, надо было немного приспособиться», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов — третий
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