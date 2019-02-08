Кузьмина: очень приятная погода по сравнению с той, что была на днях

Словацкая биатлонистка российского происхождения Анастасия Кузьмина прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Она заняла восьмое место, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах и отстав от победителя на полторы минуты.

«Сегодня как раз очень приятная погода, по сравнению с той, которая была на днях. На спусках не продувало, не промерзала, бежать было приятно. Нормальные зимние условия.

Поздравила ли Антона? Там было ещё время после родов, им нужно было побыть вместе. Просто написала сообщение и через социальные сети, чтобы было заметнее, чтобы было понятнее всем, что очень рада», — сказала Кузьмина в эфире «Матч ТВ».

Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Второй стала чешка Маркета Давидова, она отстала на 9,8 секунд. На третьей позиции расположилась итальянка Лиза Виттоцци.