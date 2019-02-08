Давидова стала лидером зачёта индивидуальных гонок на Кубке мира, Кайшева — 23-я

Чешская биатлонистка Маркета Давидова, ставшая второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе, возглавила зачёт Кубка мира в этой дисциплине. На второй позиции располагается итальянка Лиза Виттоцци, на третьей — словачка Паулина Фиалкова.

Лучшая из россиянок, Ульяна Кайшева, занимает 23-е место.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок

1. Маркета Давидова (Чехия) — 102.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 86.

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 71.

4. Моника Хойниш (Польша) — 64.

5. Франциска Хильдебранд (Германия) — 62.

6. Юлия Джима (Украина) – 60.

7. Тириль Экхофф (Норвегия) – 60.

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 58.

9. Доротея Вирер (Италия) — 55.

10. Франциска Пройс (Германия) — 54...

23. Ульяна Кайшева (Россия) — 31...

27. Ирина Старых (Россия) — 29.

28. Валерия Васнецова (Россия) — 28...

30. Маргарита Васильева (Россия) — 25.

49. Евгения Павлова (Россия) — 10...

59. Лейсан Бикташева (Россия) — 1.

Виттоцци до 5 очков сократила отставание от Вирер в общем зачёте КМ по биатлону