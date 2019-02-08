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Давидова стала лидером зачёта индивидуальных гонок на Кубке мира, Кайшева — 23-я

Давидова стала лидером зачёта индивидуальных гонок на Кубке мира, Кайшева — 23-я
Другие / Биатлон

Чешская биатлонистка Маркета Давидова, ставшая второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе, возглавила зачёт Кубка мира в этой дисциплине. На второй позиции располагается итальянка Лиза Виттоцци, на третьей — словачка Паулина Фиалкова.

Лучшая из россиянок, Ульяна Кайшева, занимает 23-е место.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок
1. Маркета Давидова (Чехия) — 102.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 86.
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 71.
4. Моника Хойниш (Польша) — 64.
5. Франциска Хильдебранд (Германия) — 62.
6. Юлия Джима (Украина) – 60.
7. Тириль Экхофф (Норвегия) – 60.
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 58.
9. Доротея Вирер (Италия) — 55.
10. Франциска Пройс (Германия) — 54...
23. Ульяна Кайшева (Россия) — 31...
27. Ирина Старых (Россия) — 29.
28. Валерия Васнецова (Россия) — 28...
30. Маргарита Васильева (Россия) — 25.
49. Евгения Павлова (Россия) — 10...
59. Лейсан Бикташева (Россия) — 1.

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