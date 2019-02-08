Бронза Логинова – в видеообзоре индивидуальной гонки в Кэнморе

Представляем видеообзор мужской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада).

Победу одержал лидер сезона, норвежец Йоханнес Бё. Третье место занял россиянин Александр Логинов.

Евгений Гараничев финишировал 14-м, Эдуард Латыпов — 15-м, Александр Поварницын — 18-м.

Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор, Канада

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 35.27,9 (0).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +2.10,2 (2).

3. Александр Логинов (Россия) — +2.41,0 (2).

4. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +2.51,3 (1).

5. Доминик Виндиш (Италия) — +2.56,3 (2)…

14. Евгений Гараничев (Россия) — +3.32,4 (3).

15. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.36,3 (1)…

18. Александр Поварницын (Россия) — +3.42,2 (0)…

42. Сергей Корастылёв (Россия) — +5.48,0 (2)…

69. Юрий Шопин (Россия) — +7.44,3 (5).