Женская сборная России по биатлону занимает четвёртое место в Кубке наций

После эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) женская сборная России занимает четвёртое место в Кубке наций.



В эстафете россиянки стали только десятыми. Победу одержала сборная Германии, вторыми стали норвежки, тройку лидеров замкнули французские биатлонистки.

Француженки возглавляют зачёт Кубка наций, немки — вторые. На третьем месте — команда Норвегии.



Биатлон. Кубок мира. Кубок наций

Женщины. После 14 гонок из 23



1. Франция – 4889

2. Германия – 4729

3. Норвегия – 4710

4. Россия – 4536

5. Италия – 4518

6. Швеция – 4124

7. Чехия – 3912

8. Украина – 3763

9. Словакия – 3612

10. Австрия – 3550



В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.