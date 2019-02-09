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Женская сборная России по биатлону занимает четвёртое место в Кубке наций

Женская сборная России по биатлону занимает четвёртое место в Кубке наций
Другие / Биатлон

После эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) женская сборная России занимает четвёртое место в Кубке наций.

В эстафете россиянки стали только десятыми. Победу одержала сборная Германии, вторыми стали норвежки, тройку лидеров замкнули французские биатлонистки.

Француженки возглавляют зачёт Кубка наций, немки — вторые. На третьем месте — команда Норвегии.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Женщины. После 14 гонок из 23

1. Франция – 4889
2. Германия – 4729
3. Норвегия – 4710
4. Россия – 4536
5. Италия – 4518
6. Швеция – 4124
7. Чехия – 3912
8. Украина – 3763
9. Словакия – 3612
10. Австрия – 3550

В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Канаде, Россия — 10-я
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