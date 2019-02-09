Васнецова: прошу прощения у всех болельщиков, не узнаю своё состояние

Российская биатлонистка Валерия Васнецова принесла извинения болельщикам за выступление на первом этапе эстафеты на Кубке мира в Кэнморе (Канада).



Васнецова завершила свой этап на 16-й позиции, с отставанием от лидера 2 минуты 56 секунд. Россиянки стали десятыми в эстафетной гонке, победу одержала сборная Германии.

«Не знаю, что сказать. Прошу прощения у всех наших болельщиков. Я сама не узнаю своё состояние. В начале года у меня хорошо стрельба получалась. А в Канаде я перед каждой гонкой надеюсь, что у меня снова получится. Но в этот раз уже с первого круга поняла, что не могу бороться. Функционально чувствовала себя плохо, и это наложилось и на стрельбу», — цитирует Васнецову сайт телеканала «Матч ТВ».