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Васнецова: прошу прощения у всех болельщиков, не узнаю своё состояние

Васнецова: прошу прощения у всех болельщиков, не узнаю своё состояние
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Валерия Васнецова принесла извинения болельщикам за выступление на первом этапе эстафеты на Кубке мира в Кэнморе (Канада).

Васнецова завершила свой этап на 16-й позиции, с отставанием от лидера 2 минуты 56 секунд. Россиянки стали десятыми в эстафетной гонке, победу одержала сборная Германии.

«Не знаю, что сказать. Прошу прощения у всех наших болельщиков. Я сама не узнаю своё состояние. В начале года у меня хорошо стрельба получалась. А в Канаде я перед каждой гонкой надеюсь, что у меня снова получится. Но в этот раз уже с первого круга поняла, что не могу бороться. Функционально чувствовала себя плохо, и это наложилось и на стрельбу», — цитирует Васнецову сайт телеканала «Матч ТВ».

Васнецова — о том, помешал ли выступлению холод: что, опять искать отговорки?
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