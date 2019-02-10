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Рейс-директор IBU — об отмене гонок: мы заботимся о здоровье спортсменов

Рейс-директор IBU — об отмене гонок: мы заботимся о здоровье спортсменов
Другие / Биатлон

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар прокомментировал отмену спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе.

«Утром на стадионе температура доходила до минус 30. Затем столбик термометра поднялся до минус 25, но не было никаких гарантий, что во время старта будет приемлемая температура воздуха. Поэтому мы решили отменить обе спринтерские гонки.

Мы получали разные данные по прогнозу погоды. Была информация, что за день максимальная температура будет минус 21. Но даже если бы было минус 19, из-за ветра холод был бы особенно ощутим. Мы заботимся о здоровье спортсменов, которые уже соревновались в трудных условиях. Впереди нас ждёт чемпионат мира, поэтому риск был слишком большим", — цитирует Нунара «Матч ТВ».

Мазе: IBU поступил правильно, отменив гонки. Это сбережёт здоровье спортсменов
Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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