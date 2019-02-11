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Поварницын: ребята полетят через Лас-Вегас, главное — в казино не пойти

Поварницын: ребята полетят через Лас-Вегас, главное — в казино не пойти
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, как команда будет добираться в Солт-Лейк-Сити (США), где 14 февраля стартует восьмой этап Кубка мира.

«Вся команда летит через разные аэропорты. Я — через Сиэтл — город, в котором никогда не был, но у меня короткая пересадка. Насколько я знаю, ребята летят через Лас-Вегас. Тут главное удержаться и не пойти в казино.

Как на чистый лист едешь. Посмотрели прогноз погоды. Наконец-то будем греться. Ещё знаю, что там была Олимпиада. Этой информации достаточно», — приводит слова Поварницына сайт «Матч ТВ».

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

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