Елисеев — о тренировке в Риднау: главное — не убиться

Российский биатлонист Матвей Елисеев опубликовал видео своей тренировки на лыжах в Риднау и признался, что старается добавлять в занятия нечто необычное.

«На длительной бывает скучно. За час-полтора монотонной работы ощущения замыливаются, а надо 2,5-3 часа катать. Для включения мозга в работу можно использовать короткие ускорения или превносить что-то весёлое, для выработки адреналина! Главное — не убиться. А что вы делаете для встряски?» — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Матвея Елисеева.

Елисеев не вошёл в состав сборной России на североамериканские этапы Кубка мира. Восьмой этап стартует в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля. В общем зачёте Кубка мира Матвей занимает 25-е место.