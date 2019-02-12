Тренер Логинова: Саша в стрельбе ничего менять не будет, он всё делает правильно

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал прогресс в стрельбе подопечного.

«Не согласен, что у Логинова есть проблемы со стрельбой! Не хочу вас обидеть, но надо быть специалистом, чтобы понимать. В эстафете у Логинова были не промахи, а он взял дополнительные патроны. Когда спортсмен работает на результат, идёт на риск, чтобы сократить отставание. Отсюда максимальная скорострельность. Или попаду, или не попаду. Отсюда запасные патроны. На каждый уходит восемь-десять секунд. Логинов всё делает абсолютно правильно. Сколько лет мы шли к этой скорострельности! Не просто наобум взяли и начали палить. Когда в Оберхофе у Логинова всё получилось, все сказали, что это модель биатлона в спринте.



Александр отработал как из автомата и хорошо пробежал. Вы говорите, что у него не получилась индивидуальная гонка в Кэнморе. Две минуты штрафа – нормальный результат. Александр не будет ничего менять в стрельбе. В гонке преследования в Оберхофе у него не прошло три габарита. Здесь опять же был риск. Но всё придёт. Мастерство ещё не отточено», — цитирует Касперовича «Спорт день за днём».

В общем зачёте Кубка мира Логинов занимает второе место.

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