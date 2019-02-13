Российские конькобежцы Арефьев и Логинов — победители юниорского Кубка мира

Российские конькобежцы Артём Арефьев и Сергей Логинов стали победителями общего зачёта юниорского Кубка мира.



Арефьев по итогам трёх этапов набрал 300 баллов на дистанции 500 метров, таким образом на 80 баллов опередив японца Коки Кубо и на 87 — китайца Чен Ванга. Россиянин Павел Кияшко расположился на восьмой строчке общего зачёта (97 баллов), Николай Трусов — на девятой (91 балл).



На дистанции 1000 метров лидером общего зачёта по итогам трёх этапов оказался Сергей Логинов (237 баллов). Второе место с 176 баллами занял Мика ван Эссен из Нидерландов, ещё один россиянин Степан Чистяков — третий (174 балла).



Кроме того Сергей Логинов занял второе место на дистанции 1500 м, а его соотечественник Даниил Алдошкин стал третьим на дистанции 3000 м.



По итогам юниорского Кубка мира мужская сборная России стала победительницей общего зачёта.