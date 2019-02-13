Бывшая российская биатлонистка Аввакумова намерена вновь сменить гражданство

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, с 2017 года выступавшая за команду Южной Кореи, намерена вновь сменить спортивное гражданство, сообщает Chosun. По информации источника, 28-летняя спортсменка не смогла адаптироваться к жизни в Южной Корее и находится в поиске другой сборной.

За сборную Южной Кореи Екатерина дебютировала 7 января 2017 года на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло, где заняла 37-е место в спринте.

Аввакумова — серебряный призёр зимней Универсиады, чемпионка России, неоднократная победительница этапов Кубка России, чемпионка мира по летнему биатлону.



Лучшим результатом спортсменки на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) стало 16-е место в индивидуальной гонке.