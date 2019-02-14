Тихонов: безобразие! Губерниев влияет на сборную. При мне такого не было

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил нынешнюю ситуацию в российском биатлоне, а также отметил влияние комментатора Дмитрия Губерниева на спортсменов.

«Коллектив развален, Драчёва никто нигде не воспринимает, денег нет. Они даже не могут отвечающего за прессу человека отправить на этап Кубка мира. Драчёв просто продолжает врать. Ну какой у него сплочённый коллектив? В российском биатлоне растёт уровень недоверия к Драчеву. Считаю, он уже почти достиг верхнего предела. С кем ни поговоришь, даже с его якобы сотрудниками, всегда это чувствуется.

Сильно ли Губерниев и его команда влияют на сборную? Надо у спортсменов спросить. Процентов 30 точно. Это просто безобразие. При мне такого не было", — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».

Сегодня, 14 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) стартует восьмой этап Кубка мира.

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