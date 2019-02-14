Двукратная чемпионка ОИ Ковальчик выступит на ЧМ по лыжным гонкам в Зеефельде

Двукратная олимпийская чемпионка польская лыжница Юстина Ковальчик примет участие на чемпионате мира, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта, сообщает Dagbladet.

Двукратная чемпионка мира 2009 года собирается выступить в командном спринте классическим стилем в паре с серебряным призёром первенства мира среди юниоров Моникой Скиндер и в эстафете.

Ковальчик также не исключает, что может выступить в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем.

Напомним, в марте прошлого года четырёхкратная обладательница «Большого хрустального глобуса» и победительница многодневной гонки «Тур де Ски» объявила о завершении выступлений на этапах Кубка мира и была назначена помощником главного тренера сборной Польши по лыжным гонкам.