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Рёйселанд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в США, Васильева — 14-я

Рёйселанд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в США, Васильева — 14-я
Другие / Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) прошёл женский спринт на 7,5 км. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — немка Франциска Хильдебранд.

Лучший результат среди россиянок показала Маргарита Васильева — 14-е место. Ульяна Кайшева стала 20-й.

Кубок мира. 8-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)
Женщины. Спринт

1. Марте Рейселанд (Норвегия) — 19.47,6 (0 промахов)
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +11,5 (1)
3. Франциска Хильдебранд (Германия) — +21,4 (0)
4. Моника Хойниш (Польша) — +23,9 (0)
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +28,2 (1)…
14. Маргарита Васильева (Россия) — +1.13,3 (0)…
20. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.32,4 (1)…
44. Лейсан Бикташева (Россия) — +2.28,1 (1)…
48. Валерия Васнецова (Россия) — +2.39,8 (2)…
64. Кристина Ильченко (Россия) — +3.19,6 (4).

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Женщины. Спринт 7,5 км
14 февраля 2019 года, четверг. 21:15 МСК
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
19:47.6
2
Кайса Мякяряйнен
Финляндия
19:59.1
3
Франциска Хильдебранд
Германия
20:09.0
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