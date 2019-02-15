Российские биатлонисты могут полностью перейти на отечественные винтовки

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о планах выпуска отечественных винтовок для российских спортсменов.



«На встрече с руководством ЦНИИТОЧМАШ и представителями «Калашникова», которая прошла в начале недели, было отмечено, что будет наиболее предпочтительно использование патронов для упражнения биатлон 5,6 миллиметра (.22LR) патронов типа «Олимп» и винтовок «БИ-7-4» для подготовки команд и проведения соревнований по биатлону различного уровня», — приводит слова Драчёва «РИА Новости».

По словам главы СБР, необходимость создания отечественного стрелкового комплекса обусловлена тем, что мировые лидеры в производстве спортивных патронов не собираются поставлять лучшие партии для россиян, так как не заинтересованы в их высоких достижениях.