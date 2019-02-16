Кристиансен — о победе в спринте: я ждал этого 20 лет

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен эмоционально отреагировал на победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

«Было очень тяжело, я думал, что не смогу победить. Но это был мой день. Когда увидел результат, то просто потерял дар речи. Я очень счастлив. Было много тяжёлых тренировок и ожидания, терпения. Мне совсем не жаль. Я начал заниматься биатлоном, когда мне было шесть лет. Так что я ждал этого 20 лет», — приводит слова Кристиансена NRK.

Отметим, Кристиансен одержал свою первую победу на этапах Кубка мира по биатлону.

Напомним, Кристиансен не допустил ни одного промаха и одержал победу с результатом 23 минуты 29,7 секунды. Второе место занял француз Симон Детьё, третье — немец Роман Рес.