Юрист: дело Мутко и МОК на той же стадии, на которой и было

Спортивный юрист Артём Пацев сообщил, что апелляция вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр не будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ближайшее время.



«Дело Мутко и МОК на той же стадии, на которой и было. Сейчас пока даже нечего рассматривать арбитрами. Потому что стороны не представили окончательно свои позиции. Сейчас мяч на стороне МОК. Этот процесс предполагает обмен письменными позициями сторон. Этот процесс занимает много времени. Стороны должны подать собранные доказательства. МОК сейчас собирает доказательства, чтобы подать письменный отзыв в ответ на жалобы и иск», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.