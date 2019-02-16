Текстовая трансляция женской гонки преследования на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Сегодня, 16 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится женская гонка преследования на 10 км.



Старт будет дан в 20:10 по московскому времени.



Сборную России представят Маргарита Васильева, Ульяна Кайшева, Лейсан Бикташева и Валерия Васнецова. Васильева убежит 14-й, Бикташева – 44-й, Кайшева — 20-й, Васнецова – 48-й.



Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 8-й. Её соотечественница Лиза Виттоцци, занимающая второе место с отставанием в десять очков, выйдет на старт 12-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Гонки преследования. LIVE Все события 16 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Новости, важные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.