Текстовая трансляция мужской гонки преследования на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

В ночь на 17 февраля на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км.



Старт будет дан в 0:10 мск.



Сборную России представят Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Юрий Шопин. Гараничев убежит 15-м, Поварницын — 24-м, Логинов — 28-м, Латыпов — 48-м, Шопин — 55-м.

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует пятым, отставая от победителя спринта, соотечественника Ветле Шоста Кристиансена, на 42 секунды.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.

Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити