Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в США, Логинов — седьмой

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Лучшим среди российских биатлонистов стал Александр Логинов, пришедший к финишу седьмым (+2.16,5).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.

Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30.55,8 (0+0+0+0).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +25,9 (0+1+0+0).

3. Симон Детьё (Франция) — +47,3 (0+1+1+1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1.37,7 (0+0+2+3).

5. Эрик Лессер (Германия) — +1.55,1 (0+0+2+2).

6. Беньямин Вегер (Швейцария) — +2.11,4 (0+2+1+0).

7. Александр Логинов (Россия) — +2.16,5 (0+2+0+1).