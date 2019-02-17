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Фийон Майе: на огневом я был в своём «мирке», рад, что это сработало

Фийон Майе: на огневом я был в своём «мирке», рад, что это сработало
Другие / Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«В гонке не было ничего особенного, не считая сильного ветра. Очень рад. Целью на гонку была чистая стрельба, я уже лучше чувствовал себя на трассе, старался как можно дольше держаться в группе лидеров, а после последнего огневого мне удалось возглавить гонку. В начале круга Ветле попробовал атаковать меня, но я не дался, после чего стало понятно, что до финиша он уже меня не догонит.

Стараюсь не думать на огневом. Да, заходя на стрельбище, оцениваю ситуацию и думаю о каких-то технических моментах, но стараюсь не зацикливаться на соперниках и мыслях о том, как поменяется гонка в зависимости от моей стрельбы. Конечно, это тяжело, но я был в своём „мирке“ и рад, что это сработало», — цитирует француза Biathlon.com.ua.

Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в США, Логинов — седьмой
Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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