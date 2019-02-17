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Детьё: совсем не думал о Йоханнесе Бё на последнем огневом рубеже

Детьё: совсем не думал о Йоханнесе Бё на последнем огневом рубеже
Другие / Биатлон

Французский биатлонист Симон Детьё прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен занял третье место.

«Совсем не думал о Йоханнесе на последнем огневом, был сфокусирован на себе, ведь при таком сильном ветре очень сложно работать, нужно быть очень внимательным. Даже не смотря на обидный промах в тот момент, рад итоговому результату и тому, как провёл гонку.

Я ничего не менял в подготовке и не думаю, что сейчас нахожусь в лучшей форме, чем в начале сезона. Не знаю в чём секрет таких выступлений. Здорово быть в топ-3 общего зачёта Кубка мира, но впереди ещё чемпионат мира и этап в Осло, нужно продолжать борьбу до конца», — цитирует Детьё Biathlon.com.ua.

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