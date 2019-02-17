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Ярошенко: Гараничев должен был объясниться не через «Инстаграм»

Ярошенко: Гараничев должен был объясниться не через «Инстаграм»
Другие / Биатлон

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко не считает ошибкой включение Евгения Гараничева в состав сборной России на смешанную эстафету на этапе Кубка мира в США. Гараничев, накануне опоздавший на старт гонки преследования, выступит на первом этапе.

«Чтобы наказывать его за что-то, нужно для начала выяснить причину его неявки. Ни я, ни вы не знаем, почему он не вышел на старт. А наказывать его в назидание, мол, ты такой-рассякой, при нашей скамейке запасных глупо. На североамериканских этапах резерв не такой большой. Может, у спортсмена были объективные причины. Мы с вами не знаем.

Написал в «Инстаграме», что просто опоздал на старт? Я вообще не сторонник этих «инстаграмов». У них есть старший тренер, который должен был сделать заявление по этому поводу. Или спортсмен, но не через «Инстаграм». Через телевидение, например. Тем более телевизионщиков там достаточно. Сейчас какая-то интересная тенденция пошла, но интересная в кавычках. Все через «Инстаграм» общаются, как будто это какой-то официальный источник. У СБР есть пресс-атташе, это он должен делать какие-то официальные заявления. Потому что спортсмен – это часть большой мощной структуры. А когда общаются посредством «Инстаграма» и «Фейсбука», это не совсем правильно. Ты можешь рассказывать через «Инстаграм» про свою личную жизнь, а что касается трудовой деятельности, этим должны заниматься ответственные за это люди. Или ты, но с помощью официальных источников.

По поводу выбора тренеров. Лишний день человек отдохнул, понимаете? Он будет гораздо свежее выглядеть, нежели после пасьюта. Если смотреть в этой плоскости, может, даже и хорошо, что он не бежал. Лишний день отдыха никому ещё не помешал», — приводит слова Ярошенко «Спорт день за днём».

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