Корастылёв: не думал, что так быстро начнут ребята, это совсем не Кубок IBU

Российский биатлонист Сергей Корастылёв прокомментировал выступление команды в супермиксте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Корастылёв и Ульяна Кайшева показали 11-й результат, использовав 4 дополнительных патрона на двоих.

«Не думал, что так быстро начнут ребята, это совсем не Кубок IBU, там много тише народ бежит. С самого старта и до последних метров дистанции лупили во всю силу. За первые два круга я очень сильно надышался, был такой рвотный рефлекс, всё никак не мог прийти в себя.

Радуюсь, что сначала отстрелял чисто, а вот на втором своём этапе делал всё, что мог, но немного сегодня сервис неудачно сработал. Я сидел в потоке и не мог приблизиться к соперникам. Выжимал все силы из себя, особенно на последнем круге, и на стрельбу пришёл уже не на своём пульсе, сил просто не было, поэтому первые два выстрела промазал, потом собрался, сделал всё, что мог.

Перед Ульяной извинюсь, думал, будет получше. Один дополнительный можно было использовать, но три – это не тот уровень», — сказал Корастылёв в эфире «Матч ТВ».