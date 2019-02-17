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Кугаевский: даже не узнал голос Гараничева по телефону

Кугаевский: даже не узнал голос Гараничева по телефону
Другие / Биатлон

Личный наставник Евгения Гараничева и председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский прокомментировал информацию о том, что его воспитанник из-за болезни не примет участия в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Я нахожусь в Тюмени, и мне сложно комментировать то, что происходит за тысячи километров, по другую сторону океана. Единственное могу сказать: несколько часов назад Женя звонил мне, и я даже не узнал его голос. Горло у Евгения начало болеть несколько дней назад, а сегодня, видимо, наступил пик простуды. Всё это я узнал от самого спортсмена, а Гараничеву я полностью верю и доверяю. Могу добавить, что по опыту известно: на такой высоте болезнь не отступит, поэтому решение тренеров сборной поберечь Евгения абсолютно оправданное», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».

Гараничев не выступит в смешанной эстафете на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
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