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Белозёров — о смешанной эстафете: планировали в данном составе попасть в топ-5

Белозёров — о смешанной эстафете: планировали в данном составе попасть в топ-5
Другие / Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал результат своей команды в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира в в Солт-Лейк-Сити (США), где его подопечные пришли к финишу седьмыми.

«Планировали в данном составе попасть в топ-5. Но немного не хватило. Лишние дополнительные патроны не позволили сократить отставание.

В сложившейся ситуации было согласование по участию Логинова в гонке. Как понимаю, в данной эстафете его риск при стрельбе был оправдан. Отстрелял некачественно.

После лёжки всё было оптимистично по Куклиной, но её предыдущая болезнь в дальнейшем не позволила ей показать результат», — сказал Белозёров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, смешанную эстафету выиграла сборная Франции. Второй стала команда Германии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Норвегии.

Сборная России по биатлону — 7-я в смешанной эстафете на этапе в Солт-Лейк-Сити
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