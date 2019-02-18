Белозёров — о смешанной эстафете: планировали в данном составе попасть в топ-5

Тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал результат своей команды в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира в в Солт-Лейк-Сити (США), где его подопечные пришли к финишу седьмыми.

«Планировали в данном составе попасть в топ-5. Но немного не хватило. Лишние дополнительные патроны не позволили сократить отставание.

В сложившейся ситуации было согласование по участию Логинова в гонке. Как понимаю, в данной эстафете его риск при стрельбе был оправдан. Отстрелял некачественно.

После лёжки всё было оптимистично по Куклиной, но её предыдущая болезнь в дальнейшем не позволила ей показать результат», — сказал Белозёров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, смешанную эстафету выиграла сборная Франции. Второй стала команда Германии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Норвегии.

